La Nuit de la Radio | Les Suds, en Hiver Musée Réattu Arles, 7 mars 2020, Arles.

La Nuit de la Radio | Les Suds, en Hiver Samedi 7 mars 2020, 17h30 Musée Réattu Entrée libre dans la limite des places disponibles

Refaire le monde

« La nuit, qui n’a pas rêvé, éveillé, enflammé, éméché de refaire le monde ? Sur les ondes aussi, pour le meilleur et on s’en contentera. Nous allons porter l’oreille au-delà de l’infamie, avec ceux qui ont envisagé un autre possible. De Pierre Schaeffer et son Studio d’essai qui, pendant l’Occupation, a imaginé la radio d’après, à tous les Don Quichotte contemporains, utopistes et réalistes, qui œuvrent pour que la radio soit, (re)devienne un outil de transformation sociale. De la contrainte et de l’urgence naissent des aventures extraordinaires qui transcendent normes et habitudes pour une radio toujours, je l’espère, à fleur d’indignation. « Finalement, ça fait du monde pour refaire le monde — beaucoup plus qu’on ne le croit », disait mon ami Daniel Mermet. Un éloge des coups de gueule, des transgressions, des détournements, de la désobéissance radiophonique. À celles et ceux qui rapprochent le micro de la fenêtre… » Antoine Chao.

Bien connu des festivaliers en tant que coordinateur de la Radio des Suds, Antoine Chao propose – avec la complicité de Julie Hamon – La Nuit de la Radio. Cet événement s’inscrit dans le cadre de l’inauguration de la Chambre d’écoute du Musée Réattu, salle audio immersive exclusivement dédiée à l’audio-graphie, au podcast, à l’art sonore et radiophonique. Il sera suivi d’un échange avec Antoine Chao, ainsi que Jacqueline et Justine Schaeffer, respectivement épouse et fille du compositeur, chercheur, rénovateur de la radio publique à la Libération, inventeur de la musique concrète.

La Nuit de la Radio est événement Scam, en partenariat avec l’INA et Radio France. À Arles, il est organisé en partenariat avec Phonurgia Nova, le Musée Réattu et le CNAP.

__

Coréalisé par SUDS, à ARLES et le Conservatoire de Musique, Les Suds, en Hiver se déploie du 1er au 8 mars 2020 sur l’ensemble du Pays d’Arles : www.suds-arles.com.

Cet événement s’inscrit également dans le cadre du festival Arles se Livre.

Musée Réattu 10 Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2020-03-07T17:30:00+01:00 – 2020-03-07T19:00:00+01:00

2020-03-07T17:30:00+01:00 – 2020-03-07T19:00:00+01:00