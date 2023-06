La Nuit de la Radio : Refaire le monde Musée Réattu Arles, 7 mars 2020, Arles.

Bien connu des festivaliers en tant que coordinateur de la Radio des Suds, Antoine Chao propose, avec la complicité de Julie Hamon, La Nuit de la Radio, une immersion sonore et politique dans les archives de «notre radio nationale», à écouter collectivement !

Cet événement s’inscrit dans le cadre de la réouverture de la Chambre d’écoute du musée – salle exclusivement dédiée à l’audio-graphie, à l’art sonore et radiophonique – et du festival Arles se livre. Il sera suivi d’un échange avec Antoine Chao, ainsi que Jacqueline et Justine Schaeffer, l’épouse et fille de Pierre Schaeffer, compositeur, chercheur, rénovateur de la radio publique à la Libération et inventeur de la musique concrète.

Un événement Scam, en partenariat avec l’INA et Radio France. En partenariat avec Les Suds en Hiver, le CNAP, Phonurgia Nova.

Antoine Chao est né à Paris. Il étudie la physique et la philosophie des sciences. Il participe avec son frère Manu à la création du groupe de rock français Mano Negra et intègre la troupe de théâtre de rue Royal de luxe. Programmateur musical de Radio Latina, il y présente l’émission hebdomadaire de jazz afro-cubain « Cubano-be cubano-bop ». En 1995, il monte l’association Fréquences Éphémères et organise des radios nomades et temporaires d’éducation populaire, dont la Radio des Suds en juillet 2000. En septembre 2001, il rejoint l’émission « Là-bas si j’y suis » de Daniel Mermet sur France Inter. Il enseigne le reportage long et la réalisation à l’ESJ de Lille et au CREADOC d’Angoulême. De 2014 à 2019, il produit l’émission d’investigation sociale et politique « Comme un bruit qui court » sur France Inter . Il est aujourd’hui reporter/producteur de l’émission « C’est bientôt demain », diffusée le samedi à 23h15 sur France Inter et membre de la commission sonore de la Scam.

