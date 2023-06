Silence, ça tourne ! Musée Réattu Arles, 17 février 2020, Arles.

Silence, ça tourne ! 17 – 21 février 2020 Musée Réattu Tarif : 50€ pour la semaine, matériel fourni

« Silence ça tourne ! » Stage Ados pendant les vacances de Février au musée Réattu !

Si tu as entre 12 et 16 ans, que tu souhaites apprendre à réaliser, jouer ou scénariser un vrai court-métrage, inscris-toi vite et rejoins-nous à « Silence ça tourne ! »

Ton court-métrage sera diffusé à la Nuit des Musées devant des milliers de personnes !

Quand : Du lundi 17 au vendredi 21 février 2020, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h

Où : Musée Réattu et commanderie Ste Luce

Dans la limite des places disponibles

Renseignements et inscriptions : Service des publics du musée Réattu – 04.90.49.35.23 reattu.publics@ville-arles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

stage vidéo

Corinne Mercadier, « Pandora, la découverte », série « De vive mémoire », 2019 (détail) © Corinne Mercadier, 2019