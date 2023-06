Rencontre avec Annabel Aoun Blanco Musée Réattu Arles, 15 novembre 2019, Arles.

Rencontre avec Annabel Aoun Blanco Vendredi 15 novembre 2019, 18h00 Musée Réattu Gratuit, sans réservation. Dans la limite des places disponibles.

Dans le cadre de l’exposition Annabel Aoun Blanco. Éloigne-moi de toi, le musée Réattu vous propose une rencontre privilégiée avec l’artiste, photographe-vidéaste plasticienne.

Éloigne-moi de toi est la première exposition institutionnelle de cette jeune artiste franco-libano-vénézuélienne Annabel Aoun Blanco. Son travail, profondément original et subtil, se situe à la croisée de la photographie et de la vidéo et s’intéresse à l’interstice mystérieux qui se glisse entre la vie et la mort, l’apparition et la disparition, la mémoire et l’oubli, le blanc et le noir… Ses images construites en séquences et ses vidéos montées en courtes boucles intemporelles mettent en scène des visages fantomatiques, obtenus grâce à des masques moulés sur modèles vivants plongés ensuite dans des matières éminemment symboliques : le plâtre, le sable, le charbon, la cendre… Une œuvre immersive et troublante qui trouve un écho particulier dans l’ancien Grand Prieuré des chevaliers de l’Ordre de Malte.

Exposition à découvir jusqu’au 29 décembre 2019

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-11-15T18:00:00+01:00 – 2019-11-15T20:00:00+01:00

musée exposition

Annabel Aoun Blanco, Desvoilés, 2016, © Annabel Aoun Blanco