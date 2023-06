VISITE-GOÛTER EN FAMILLE Musée Réattu Arles, 22 octobre 2019, Arles.

VISITE-GOÛTER EN FAMILLE 22 et 24 octobre 2019 Musée Réattu 5€ par personne (comprend l’entrée, la visite et le goûter)

«Laisser son empreinte»

Mardi 22 et jeudi 24 octobre à 14h30

En famille, suivons les artistes à la trace. L’empreinte est au cœur de chacune des créations choisies pour ce parcours dans le musée.

Après avoir constitué un répertoire de formes choisies ou issues du hasard, chacun expérimente matières et outils créant ainsi sa propre composition. Puis tous ensemble nous partageons un délicieux goûter !

Durée 2h. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent.

Sur réservation avant le vendredi 18 octobre à 17h au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/museereattu/ »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr/ »}]

©musée Réattu