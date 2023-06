« L’aventure d’un musée » Visite accessible aux personnes déficientes visuelles Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône « L’aventure d’un musée » Visite accessible aux personnes déficientes visuelles Musée Réattu Arles, 5 octobre 2019, Arles. « L’aventure d’un musée » Visite accessible aux personnes déficientes visuelles Samedi 5 octobre 2019, 14h30 Musée Réattu 3€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs VISITE ACCESSIBLE AUX PERSONNES DEFICIENTES VISUELLES « L’aventure d’un musée » Un parcours sensoriel et descriptif qui retrace les grands moments de l’histoire de ce majestueux Grand-Prieuré devenu musée des beaux-arts. Peinture, sculpture, photographie, du XVIIIe siècle à nos jours, une découverte enrichie par des dispositifs accessibles conçus en collaboration avec des personnes concernées par le handicap visuel. Durée : 2h – 3€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs. Sur réservation uniquement, avant le vendredi 4 octobre au : 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône

Lieu
Musée Réattu

Adresse
10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles

Ville
Arles

