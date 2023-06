« La forme de mes souvenirs » – Atelier en famille Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône « La forme de mes souvenirs » – Atelier en famille Musée Réattu Arles, 22 septembre 2019, Arles. « La forme de mes souvenirs » – Atelier en famille Dimanche 22 septembre 2019, 14h30 Musée Réattu Gratuit Atelier sur inscription uniquement, avant le vendredi 20 septembre à midi au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr « La forme de mes souvenirs » Atelier en famille A la manière de l’artiste contemporaine Christine Crozat, nous mettrons en volume nos souvenirs en expérimentant une technique insolite de sculpture. Chacun emportera ensuite sa création personnelle, pour garder la mémoire de cette expérience inédite au musée. Pour les enfants à partir de 5 ans accompagnés d’un parent. Atelier sur inscription uniquement, avant le vendredi 20 septembre à midi au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr Durée : 1h30 environ Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-22T14:30:00+02:00 – 2019-09-22T16:00:00+02:00

2019-09-22T14:30:00+02:00 – 2019-09-22T16:00:00+02:00 sculpture musée Christine Crozat, Vertèbre-visage, 2002, ©SAIF 2019 Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Musée Réattu Adresse 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Musée Réattu Arles

Musée Réattu Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/

« La forme de mes souvenirs » – Atelier en famille Musée Réattu Arles 2019-09-22 was last modified: by « La forme de mes souvenirs » – Atelier en famille Musée Réattu Arles Musée Réattu Arles 22 septembre 2019