Bouches-du-Rhône Le Grand-Prieuré sous tous les angles Musée Réattu Arles, 22 septembre 2019, Arles. Le Grand-Prieuré sous tous les angles Dimanche 22 septembre 2019, 10h30 Musée Réattu Gratuit sur inscription le jour même à l’accueil du musée. Dans la limite des places disponibles. «Le Grand-Prieuré sous tous les angles » Visite commentée Bâtisse imposante vue de l’extérieur, petit bijou de l’intérieur, le Grand-Prieuré de l’Ordre de Malte est un monument encore trop méconnu du patrimoine arlésien. Venez vous perdre dans le labyrinthe des salles de l’actuel musée Réattu pour mieux le comprendre, et y découvrir des détails insolites ! Visite sur inscription le jour même à l’accueil du musée. Dans la limite des places disponibles. Durée : 1h30 environ Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-22T10:30:00+02:00 – 2019-09-22T12:30:00+02:00

