Bouches-du-Rhône « Dans la boîte » Atelier photographique Musée Réattu Arles, 21 septembre 2019, Arles. « Dans la boîte » Atelier photographique Samedi 21 septembre 2019, 14h30 Musée Réattu sur inscription uniquement, avant le vendredi 20 septembre à midi au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr « Dans la boîte » Un atelier photographique tout public Inspirés par le majestueux musée, nous réaliserons d’étonnantes prises de vue munis d’une simple boîte de conserve ! C’est ensuite dans le labo photo, à la lumière rouge, que nous verrons les images se révéler… Une expérience surprenante à l’issue de laquelle chacun repartira avec ses créations. Atelier sur inscription uniquement, avant le vendredi 20 septembre à midi au 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr Sous réserve de bonnes conditions météorologiques Durée : 1h30 environ Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0490493758 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

