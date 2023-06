Éloigne moi de toi Musée Réattu Arles, 1 août 2019, Arles.

Éloigne moi de toi 1 août – 30 décembre 2019 Musée Réattu Tarif plein : 6 €/ Tarif réduit : 4€ / Tarif en ligne : 5€

2019 Annabel Aoun Blanco est une jeune artiste, photographe-vidéaste plasticienne qui travaille sur l’interstice entre la vie et la mort, la mémoire et l’oubli, l’apparition / la disparition, le blanc et le noir, le solide et le liquide… L’artiste créé des dispositifs alliant gestes, matières et figure humaine. Les matières utilisées pour rendre plastiquement appréhendable cette recherche ont un rôle éminemment symbolique et viennent s’exprimer en séries successives : l’eau, le lait, le plâtre, le sable, le charbon, la cendre. L’artiste part de l’analyse et de l’illustration de l’idée platonicienne «le temps est l’image mobile de l’éternité immobile» où « image mobile » renverrait à vidéo et « éternité immobile » à la photographie. Elle cherche à apporter aux caractéristiques de la photographie celles de «vitesse» et de «distance» propres à la vidéo, et à la vidéo celles de «figé», «d’instantané» et de huis clos propres à la photographie. Une réflexion particulièrement rigoureuse et cohérente donne ainsi naissance à des œuvres d’une qualité plastique plus que troublante, chargées d’émotions. L’exposition est présentée jusqu’au 29 décembre.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.reattu@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-08-01T10:00:00+02:00 – 2019-08-01T12:00:00+02:00

2019-12-30T10:00:00+01:00 – 2019-12-30T12:00:00+01:00