We were five Musée Réattu Arles, 29 juin 2019, Arles.

We were five 29 juin – 29 septembre 2019

Dans le cadre d’un commissariat partagé avec Françoise Paviot, cette exposition a été conçue pour permettre à un large public de découvrir tout un pan de l’histoire de la photographie américaine relativement peu présenté en France. Au fil des images réalisées par ceux qui furent étudiants puis à leur tour professeur, c’est une invitation que le Musée Réattu propose pour comprendre l’importance et l’intérêt de l’Institute of Design, de la revue Aperture et de ce que l’on appelle « l’école de Chicago ». De nombreux prêteurs ont accepté d’apporter leur soutien à cette exposition : Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou, Paris ; Maison Européenne de la Photographie, Paris ; Centre national des arts plastiques, Paris ; Musée de la photographie, Bièvres ; Galerie Françoise Paviot, Paris ; Galerie Stephen Daiter, Chicago ; Galerie Howard Greenbergh, New York ; University Art Museum, Princeton ; Aperture Foundation, New York ; Collection Sondra Gilman et Celso Gonzalez-Falla ; Collection Stanislas Poniatowski et d’autres prêteurs privés. L’exposition «We Were Five», bénéficie du partenariat et du soutien de la Fondation Aperture, New York. L’exposition fait partie de la séquence Arles & Co, les coups de coeur hors du programme des Rencontres d’Arles.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.reatu@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}]

