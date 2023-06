Nuit européenne des musées à Réattu Musée Réattu Arles, 18 mai 2019, Arles.

Nuit européenne des musées à Réattu Samedi 18 mai 2019, 19h00 Musée Réattu entrée libre

Au musée Réattu, la Nuit des musées 2019 est entre autres placée sous le signe de la renaissance du Département d’Art Sonore du musée Réattu, grâce au partenariat musée Réattu/Phonurgia Nova/Centre National des Arts Plastiques. * à partir de 19h : ouverture du Musée parallèle. Plonger au cœur d’un tableau, imaginer une photographie en écoutant sa description, pouvoir toucher une image… En 2019, le musée Réattu offre à tous ses visiteurs la possibilité de découvrir ses collections autrement dans une toute nouvelle salle équipée de dispositifs multimédia accessibles, entièrement adaptée aux personnes en situation de handicap. Une façon de s’approprier différemment les collections et enrichir son expérience de visite, à découvrir à partir de cette Nuit des musées ! * à 20h et 22h30 : spectacle sonore Le cauchemat merveilleux, tout public – durée 60 min. Une nuit du son, une nuit de l’espace, une nuit du son dans l’espace. Les yeux fermés, ou entrouverts, le son va faire jaillir les images intérieures et stimuler l’imaginaire à haute dose. Le Cauchemar merveilleux, une création de Léonore Mercier et Arthur H, est une collection de sons fantastiques, d’images oniriques et de mots colorés et sensuels. Un voyage tactile dans la matière, dans le cosmos, dans la politique, on y évoque autant le 11 septembre à New York que la naissance d’une étoile. Entre les deux interprétations live du Cauchemar, en direct par Léonore et Arthur, on écoutera une sélection d’œuvres sonores du catalogue de Phonurgia Nova, une vision audacieuse et amoureuse du son et de toutes ses possibilités narratives, esthétiques, émotionnelles. Une nuit du son dans l’espace… Les artistes : Arthur H, auteur, compositeur, interprète et écrivain, Arthur H est un artiste unique dans le paysage artistique et musical français. Léonore Mercier a étudié la musique électro-acoustique et l’art radiophonique aux Beaux-Arts à Bourges. Ses prises de sons quotidiennes alimentent des compositions mêlant l’imaginaire, la fiction, le documentaire dans des univers entre paysage sonore et cinéma pour l’oreille. Maxence Mercier se consacre depuis 2004 à des créations entre arts numériques, musique et vidéo. * de 21H à 22H30 : écoute d’une sélection d’oeuvres sonores choisies par Arthur H dans la collection de Phonurgia Nova.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04.90.49.37.58 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.reattu@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}]

