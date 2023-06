Rencontre avec Annabel Aoun Blanco, artiste plasticienne. Musée Réattu Arles, 28 avril 2019, Arles.

Rencontre avec Annabel Aoun Blanco, artiste plasticienne. Dimanche 28 avril 2019, 11h00 Musée Réattu gratuit

Dans le cadre de l’exposition consacrée à Annabel Aoun Blanco, le musée Réattu organise une rencontre privilégiée en présence de l’artiste plasticienne et de Daniel Rouvier, commissaire de l’exposition. Annabel Aoun Blanco est une jeune artiste, photographe-vidéaste plasticienne qui travaille sur l’interstice entre la vie et la mort, la mémoire et l’oubli, l’apparition / la disparition, le blanc et le noir, le solide et le liquide…L’artiste crée des dispositifs alliant gestes, matières et figure humaine. Les matières utilisées pour rendre plastiquement appréhendable cette recherche ont un rôle éminemment symbolique et viennent s’exprimer en séries successives : l’eau, le lait, le plâtre, le sable, le charbon, la cendre. Dans la limite des places disponibles. Sur réservation, tél. 04 90 49 37 58 avant le vendredi 26 avril à 17h

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.reattu@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-28T11:00:00+02:00 – 2019-04-28T13:00:00+02:00

2019-04-28T11:00:00+02:00 – 2019-04-28T13:00:00+02:00