Visite-goûter en famille Musée Réattu Arles, 9 avril 2019, Arles.

Visite-goûter en famille Mardi 9 avril 2019, 14h30 Musée Réattu 5€ par personne (comprend l’entrée, la visite et le goûter)

Le musée Réattu invite le public à une visite-goûter sur le thème » Modeler ses souvenirs « . Au fil des salles d’exposition, nous découvrirons quelques œuvres choisies, leur diversité et leurs particularités. Puis en atelier, petits et grands mettront en volume le souvenir qu’ils gardent des sculptures, des peintures ou des photographies qu’ils auront découvertes dans le musée ! Durée 2h. Pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent. Sur réservation avant le lundi 8 avril à 13h, tél. 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-04-09T14:30:00+02:00 – 2019-04-09T16:30:00+02:00

