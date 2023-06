VISITE ACCESSIBLE AUX PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES «D’une œuvre à l’autre» Musée Réattu Arles, 23 mars 2019, Arles.

VISITE ACCESSIBLE AUX PERSONNES DÉFICIENTES VISUELLES «D’une œuvre à l’autre» Samedi 23 mars 2019, 12h00 Musée Réattu 3€ par personne, gratuit pour les accompagnateurs

» D’une oeuvre à l’autre » est le nom du parcours, au sein du musée Réattu, sensoriel et descriptif destiné aux personnes non voyantes et malvoyantes. Il retrace l’histoire de ce Grand-Prieuré devenu musée, et les collections qu’il abrite, de Jacques Réattu à Pablo Picasso. Cette découverte sera enrichie par de nouveaux dispositifs adaptés, testés et validés par des personnes déficientes visuelles. Durée 2h. * Sur réservation, tél. 04 90 49 37 58 ou reattu.publics@ville-arles.fr, avant le jeudi 21 mars à 17h.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-23T12:00:00+01:00 – 2019-03-23T14:00:00+01:00

