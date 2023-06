Rencontre avec Véronique Ellena, photographe, et Pierre-Alain Parot, maître-verrier Musée Réattu Arles Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Rencontre avec Véronique Ellena, photographe, et Pierre-Alain Parot, maître-verrier Musée Réattu Arles, 22 mars 2019, Arles. Rencontre avec Véronique Ellena, photographe, et Pierre-Alain Parot, maître-verrier Vendredi 22 mars 2019, 18h00 Musée Réattu gratuit – sur réservation dans la limite des places disponibles Dans le cadre du nouvel accrochage du musée : 10 ans d’acquisitions, Partie I : Photographies, le musée Réattu revient sur une donation majeure de l’année 2018, La vigne du clos, vitrail conçu et imaginé par la photographe Véronique Ellena et réalisé par le maître-verrier Pierre-Alain Parot. La rencontre permettra d’évoquer la genèse de cette œuvre à présent inscrite dans l’architecture du Grand Prieuré, ainsi que le Vitrail du Millénaire réalisé pour la cathédrale de Strasbourg en 2015. Un court-métrage de la réalisatrice Marion Wegrowe, suivant le processus de création de cette œuvre monumentale, sera diffusé pour l’occasion. * Sur réservation avant le jeudi 21 mars à 17h, tél. 04 90 49 37 58. Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.publics@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.arles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

