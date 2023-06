Rencontre avec Annie Maïllis, auteure et critique littéraire Musée Réattu Arles, 14 mars 2019, Arles.

Rencontre avec Annie Maïllis, auteure et critique littéraire Jeudi 14 mars 2019, 18h00 Musée Réattu gratuit – sans réservation dans la limite des places disponibles

Dans le cadre des Journées européennes des Droits des femmes, le musée Réattu renouvelle sa collaboration avec le collectif Femmes en mouvement et invite Annie Maïllis, auteure et critique littéraire. A partir de son dernier ouvrage Pablo Picasso, Françoise Gilot : la Méditerranée réenchantée, Annie Maïllis évoquera la place des femmes dans l’univers de Picasso et la personnalité de Françoise Gilot, artiste, muse et surtout femme libre. Gratuit, dans la limite des places disponibles. Sans réservation.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-03-14T18:00:00+01:00 – 2019-03-14T20:00:00+01:00

