Visite de » 10 ans d’acquisitions « , nouvel accrochage du musée Réattu Musée Réattu Arles, 15 février 2019, Arles.

Visite de » 10 ans d’acquisitions « , nouvel accrochage du musée Réattu Vendredi 15 février 2019, 18h30 Musée Réattu Gratuit, dans la limite des places disponibles. Sur réservation avant le jeudi 14 février 17h, tél. 04 90 49 37 58

A l’occasion du nouvel accrochage 10 d’acquisitions, Partie I, Photographies, le musée Réattu vous propose une visite privilégiée conduite par Andy Neyrotti, commissaire de l’exposition. Un moment d’échanges au coeur du musée et de ses collections pour vous faire entrer dans les coulisses de l’accrochage.

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 49 37 58 http://www.museereattu.arles.fr [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « musee.reattu@ville-arles.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.museereattu.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-02-15T18:30:00+01:00 – 2019-02-15T20:30:00+01:00

