Nouvel accrochage des collections du musée Réattu 9 février – 3 juin 2019 Musée Réattu

Nouvel accrochage des collections du musée Réattu : 10 ans d’acquisitions, partie I : Photographie Le musée Réattu a pour mission de conserver, d’étudier et de partager ses collections. Soutenant les pratiques artistiques contemporaines, il est aussi un lieu de création en perpétuelle effervescence où se croisent de nombreux artistes. Leurs œuvres y font escale le temps d’une exposition, d’un accrochage temporaire, et c’est de leurs rencontres parfois détonantes avec le musée que sont nées la plupart des acquisitions récentes. Entre 2009 et 2019, plus de 1000 œuvres, tous genres confondus, ont ainsi été inscrites sur les inventaires du musée. Qu’elles aient été acquises par achats, par dons, ou demandées en dépôts, toutes ces œuvres ont fait l’objet d’une réflexion sur l’intérêt qu’elles représentent pour l’Histoire de l’art. Il leur faut aussi dialoguer avec les collections historiques et vibrer au diapason de « l’esprit des lieux », ce mélange subtil d’architecture, de paysage et d’histoires réinventées qui fait la singularité et la poésie du Réattu. Le premier volet de l’accrochage «10 ans d’acquisitions », conçu en deux temps, fait le bilan d’une époque charnière dans l’histoire du musée. Il révèle les lignes de force qui sous-tendent sa politique d’acquisitions photographiques – l’approche plasticienne de l’image, le goût de l’expérimentation, les thèmes du corps et du paysage – et dessine les contours futurs de la collection. Il met aussi en lumière l’influence déterminante de deux Arlésiens sur l’évolution des collections : Lucien Clergue, artiste emblématique et défenseur visionnaire de la cause des photographes qui n’a cessé d’enrichir le musée de ses œuvres, et Christian Lacroix, créateur protéiforme dont la culture photographique a permis au musée de faire, depuis 2008, quelques-unes de ses plus belles rencontres – Nancy Wilson-Pajic, Véronique Ellena, Katerina Jebb…

Musée Réattu 10, rue du Grand-Prieuré, 13200 Arles

