« Le Photogramme » VISITE-ATELIER TOUT PUBLIC Un parcours dans le musée vous mène à la rencontre d'ar tistes qui voient le monde en noir et blanc. Puis, à la façon de l'un d'entre eux, le célèbre Man Ray, expérimentez une technique photographique fascinante : le photogramme.

Quelques objets, du papier photosensible et un flash de lumière suffisent pour créer une photographie unique !

Dimanche 24 mars de 10h30 à 12h30

10€ par personne, 4€ pour les enfants. Nombre de places limité.

Sur réservation au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville

