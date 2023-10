« Méditation et relaxation au musée », une visite bien-être au musée ! musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 11 février 2024, Arles.

« Méditation et relaxation au musée », une visite bien-être au musée ! Dimanche 11 février 2024, 10h00 musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES

« Méditation et relaxation au musée »

Une visite bien-être au musée Réattu.

Le musée et la sophrologue Fabienne Talon vous pro posent de vous initier à la méditation et à la relaxation au cœur des collections permanentes, que vous au rez l’occasion de découvrir ou ré-découvrir en vous connectant à l’énergie des lieux. La détente, la respira tion, le relâchement musculaire, le ressenti positif, met tront vos sens en éveil et établiront des ponts entre votre créativité et celle des artistes.

Un moment hors du temps pour se relaxer, s’émerveiller et, pourquoi pas, se surprendre.

Dimanche 11 février à 10h, par Fabienne Talon, sophrologue.

Durée : 1h30. Tout public, à partir de 15 ans. Nombre de places limités. Tarif : 10€ / 5€ pour les – de 18 ans, les étudiants et les Amis du musée.

Sur réservation avant le vendredi 9 février à 17h au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T11:30:00+01:00

2024-02-11T10:00:00+01:00 – 2024-02-11T11:30:00+01:00

sophrologie bien-être

Jacques Réattu, La vision de Jacob, 1792 © Musée Réattu