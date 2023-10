Rencontre privilégiée de l’exposition « En Noir & Blanc » musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles Catégories d’Évènement: ARLES

Bouches-du-Rhône Rencontre privilégiée de l’exposition « En Noir & Blanc » musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 15 décembre 2023, Arles. Rencontre privilégiée de l’exposition « En Noir & Blanc » Vendredi 15 décembre, 18h00 musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Gratuit, sur réservation uniquement, avant le jeudi 14 décembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr Rencontre privilégiée Dans le cadre de l’exposition « En Noir & Blanc » le musée Réattu vous propose une visite privilégiée en compagnie du commissaire de l’exposition. Quand → Vendredi 15 décembre à 18h

Gratuit, sur réservation uniquement, avant le jeudi 14 décembre au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:30:00+01:00

2023-12-15T18:00:00+01:00 – 2023-12-15T19:30:00+01:00 visite rencontre Jacques Clauzel, Niger, Ayorou, Touareg au repos, 1973 © Jacques Clauzel 2023 Détails Catégories d’Évènement: ARLES, Bouches-du-Rhône Autres Lieu musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Adresse 10 rue du Grand Prieuré ARLES Ville Arles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles latitude longitude 43.67892;4.626561

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arles/