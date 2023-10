EN NOIR & BLANC – Nouvel accrochage des collections musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 2 décembre 2023, Arles.

EN NOIR & BLANC – Nouvel accrochage des collections 2 décembre 2023 – 31 mars 2024 musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Tarif plein 8 € – Tarif réduit 6 € – Gratuit pour les arlésiens sur justificatif.

EN NOIR & BLANC

Nouvel accrochage des collections

2 décembre 2023 – 31 mars 2024

Toujours soucieux de surprendre ses visiteurs, le musée propose de découvrir une partie de son fonds d’art contemporain à travers un accrochage inédit, entièrement conçu en noir et blanc. S’articulant autour des trois médiums les plus représentés dans les collections (le dessin, la gravure et la photographie), cet accrochage met en lumière le rôle primordial que joue l’opposition entre le noir et le blanc – et ses corollaires, comme l’ombre et la lumière, le négatif et le positif, le vide et le plein – dans la conception des œuvres. Noircir une feuille de papier, inciser une plaque de gravure, exposer un papier photo à la lumière pour faire apparaître une image… Ces procédés basiques sont le fondement même de l’œuvre de certains artistes, quand d’autres, ayant expérimenté des techniques plus complexes, y reviennent pour régénérer leur pratique, se reconnecter à une forme de création plus instinctive, ou tendre vers plus d’abstraction en simplifiant les formes et en éliminant la couleur.

La sélection des œuvres reflète l’étendue de ces recherches plastiques : les gravures, peintures et photographies de Jacques Clauzel, toutes liées par une même esthétique radicale faite de noir et blanc, d’ombre et de lumière, de vides et de pleins ; les photographies de Gaëtan Viaris de Lesegno, qui privent les tableaux et sculptures de leurs couleurs pour en faire de pures images photographiques ; les portraits d’artistes d’Ann Ray, dont la douceur et l’onirisme doivent beaucoup au velouté de ses tirages noir et blanc ; enfin les images du « maestro » Vasco Ascolini, qui a fait du noir une signature et la matière première de son œuvre photographique

Vendredi 15 décembre à 18h

Le commissaire de l’exposition vous propose une visite privilégiée.

Gratuit, sur réservation uniquement, avant le jeudi 14 décembre au

04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2024-03-31T10:00:00+02:00 – 2024-03-31T18:00:00+02:00

exposition peintures

Jacques Clauzel, Niger, Ayorou, Touareg au repos, 1973 © Jacques Clauzel 2023