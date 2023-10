« L’Académie Réattu » Cours de dessin pour adultes musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 18 novembre 2023, Arles.

« L’Académie Réattu » Cours de dessin pour adultes 18 novembre 2023 – 13 avril 2024, les samedis musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Nombre de participants limité. Tarifs : 210 € pour l’année (15 séances).

« L’Académie Réattu »

Cours de dessin – Adultes

Siège de l’atelier de Jacques Réattu et de la première école de dessin d’Arles, le musée redevient cette année un lieu d’initiation et de perfectionnement pour les amateurs de dessin.

Chaque samedi, en poussant les portes de la commanderie de Saliers, vous entrerez dans l’univers passionnant du dessin académique.

Quel que soit votre niveau, l’artiste plasticienne Anastassia Tétrel vous initiera aux fondements théoriques du dessin face aux œuvres du musée et vous accompagnera dans l’exploration de nombreuses techniques : fusain, craie, lavis…

Au cours de l’année, des séances se dérouleront en présence d’un modèle vivant, afin d’appréhender toutes les subtilités du nu académique…

La première séance est proposée gratuitement, à titre d’essai… À vos crayons !

Cours tous les samedis du 18 novembre 2023 au 13 avril 2024, de 10h à 12h30, hors vacances scolaires.

Nombre de participants limité. Tarifs : 210 € pour l’année (15 séances).

Matériel non fourni.

Renseignements et inscriptions au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T12:30:00+01:00

2024-04-13T10:00:00+02:00 – 2024-04-13T12:30:00+02:00

cours de dessin

Jacques Réattu, étude de nu, 1780-1790 © musée Réattu