« Une journée au labo » une visite-atelier pour adolescents musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 3 novembre 2023, Arles.

« Une journée au labo » une visite-atelier pour adolescents Vendredi 3 novembre, 11h00 musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES À partir de 11 ans. 15€ par personne. Repas tiré du sac. Nombre de places limité. Sur réservation au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr avant le jeudi 2 novembre à midi.

« Une journée au labo »

une visite atelier pour les ados !

Le labo photo du musée Réattu, ses lumières rouges et ses bains chimiques sont à toi pour la journée ! Au programme : la technique magique du photogramme.

Sans aucun appareil, nous allons créer des photographies uniques en jouant avec la lumière et des objets de toutes sortes. L’atelier mêlera découverte d’œuvres et expérimentations, en suivant le rythme de création de chacun.

Quand → Vendredi 3 novembre de 11h à 16h

À partir de 11 ans. 15€ par personne.

Repas tiré du sac. Nombre de places limité.

Sur réservation au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr avant le jeudi 2 novembre à midi.

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-03T11:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:00:00+01:00

2023-11-03T11:00:00+01:00 – 2023-11-03T16:00:00+01:00

visite ateliers

© musée Réattu