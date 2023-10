« Corps, encore ! » VISITES GOÛTER EN FAMILLE pour les 6-11 ans musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 24 octobre 2023, Arles.

« Corps, encore ! » VISITES GOÛTER EN FAMILLE pour les 6-11 ans 24 et 26 octobre musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 4€ par enfant, 10€ par adulte. Sur réservation avant le vendredi 20 octobre à 17h au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

VISITES GOÛTER EN FAMILLE pour les 6-11 ans accompagnés d’un parent : Mardi 24 et Jeudi 26 octobre à 14h30

Dans les salles du musée, explorons en famille comment les peintres, sculpteurs et photographes abordent chacun à leur manière, la question du corps. Découvrons, au fil de quelques œuvres choisies, comment la figure humaine représentée prend vie. En atelier, petits et grands s’en inspireront pour donner forme et mouvement à leur création.

Après un goûter, chacun repartira avec sa réalisation

Durée : 2h environ.. 4€ par enfant, 10€ par adulte.

Sur réservation avant le vendredi 20 octobre à 17h au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

visite musée

©Musé Réattu