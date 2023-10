Rencontre privilégiée avec Antoine Richard, créateur sonore musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles, 12 octobre 2023, Arles.

Jeudi 12 octobre à 18 h, l_e musée Réattu vous propose une rencontre privilégiée avec Antoine Richard, créateur sonore, qui présentera son travail et l’œuvre diffusée dans la Chambre d’écoute_

Là où se rejoignent les rivières

Signé par Antoine Richard, Là où se rejoignent les rivières est de la poésie sonore à l’état pur, celle qui enchevêtre avec audace les voix, les sons et les musiques, celle qui parle du quotidien à travers la dystopie d’une inondation. Si toutes les rivières de Montbéliard sortaient de leur lit pour envahir la ville, les paroles d’habitants remonteraient à la surface. Il y aurait du silence, de l’eau, du répit et des rencontres. Une création sonore d’Antoine Richard, co-écrite avec Samaële Steiner Une production de MA Scène nationale à Montbéliard.

Après un cursus musical, Antoine Richard a étudié l’écriture sonore à l’Ensatt avec Daniel Deshays. Son approche élargie de la création sonore le conduit à explorer différents domaines artistiques : radio, théâtre et danse, muséographie, cinéma, musique. Il travaille notamment pour France Culture, fait partie du collectif Making Waves. Enseigne la réalisation sonore, notamment à Phonurgia Nova où il a eu la chance de croiser l’enseignement de Kaye Mortley. Il poursuit par ailleurs l’élaboration de ses propres créations sonores dans lesquelles il explore les territoires de l’intime, et s’attache à inventer des formes qui tendent à décloisonner les genres. Son travail a été récompensé par le Prix Italia et le Grand Prix Fiction de la SGDL (Le chagrin – 2016), le prix Phonurgia Nova du documentaire (Sur la touche – 2018, La ou se rejoignent les rivières / mention du jury 2022), le prix SACD jeune talent avec l’ensemble de la compagnie Les Hommes Approximatifs (2018, théâtre). Il fait partie de la compagnie des Hommes Approximatifs dirigée par Caroline Guiela Nguyen, et travaille à la création sonore des spectacles de Matthias Langhoff, Jean-Louis Hourdin, Richard Brunel, Julie Delille, Olivier Maurin. Il a fondé en 2021 silencesplateaux.fr, association et plateforme en ligne dédiée aux professionnel.le.s de la création sonore pour la scène.

Gratuit, sur réservation uniquement, avant le mercredi 11 octobre à 17h, au 04 90 49 37 58 ou reattu.reservation@ville-arles.fr

musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré ARLES 10 rue du Grand Prieuré ARLES Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 49 37 58 »}, {« type »: « email », « value »: « reattu.reservation@ville-arles.fr »}] [{« link »: « mailto:reattu.reservation@ville-arles.fr »}]

Gravure ©Judith Bordas