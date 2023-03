JOURNÉES FLORÉALS Musée Raymond Poincaré Sampigny Catégories d’Évènement: Meuse

Sampigny

2023-04-01 10:00:00 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00 18:00:00

Meuse . 2.5 EUR Les 1er et 2 avril prochains, le Musée Raymond Poincaré de Sampigny accueillera, dans les jardins du Clos, les Journées Floréals. Pour cette 12ème édition, organisée par l’association sampignolaise “Coup de pousse”, en partenariat avec le Département, de nombreux exposants seront présents et vous apporteront de bons conseils de jardinier ! Au programme du week-end : Pépiniéristes – plantes rares – bulbes de collection – vanier – grimpantes – fruitiers – arbustes – vivaces

Exposition/Vente : « Le temps des plantes vertes »

Décoration de jardin Dimanche à partir de 14 h 00, prestation des Sonneurs de trompes : « Le Bien-Aller de la Garenne ». Dimanche présence des « croqueurs de pommes » et des « Joyeux emmancheurs » qui remplaceront les manches trop usés ou cassés de tous les jardiniers amateurs. Infos : 06.43.88.15.84

