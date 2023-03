Triennale Internationale de Gravure en taille-douce Musée Raymond Lafage Lisle-sur-Tarn Catégories d’Évènement: Lisle-sur-Tarn

Triennale Internationale de Gravure en taille-douce Musée Raymond Lafage, 13 mai 2023, Lisle-sur-Tarn. Triennale Internationale de Gravure en taille-douce Samedi 13 mai, 19h00 Musée Raymond Lafage Entrée libre, sans inscription Le musée Raymond Lafage vous propose de découvre sa 5ème édition de sa Triennale de Gravure en taille-douce.

Un véritable tour du monde vous sera proposé avec pas moins de 28 pays représentés et plus de 200 gravures visibles ! Une exposition exceptionnelle !

Nous serions très heureux de vous compter parmi nous. Musée Raymond Lafage 10 rue Victor Mazies, 81310 Lisle-sur-Tarn, Tarn, Occitanie, France Lisle-sur-Tarn 81310 Tarn Occitanie 05 63 40 45 45 http://museeraymondlafage.wifeo.com/ https://www.facebook.com/musee.raymondlafage/about Ce musée, crée en 1890 sous l’impulsion des chercheurs locaux J. Rigaud et A. Gaillac à partir de collections archéologiques issues de collectages de surface, présente des collections d’arts graphiques autour de l’œuvre de Raymond Lafage, enfant du pays, dessinateur du XVIIe siècle. Situé à l’ouest du département du Tarn, LISLE-SUR-TARN au cœur du vignoble à mi-chemin entre Toulouse et Albi (A68 et D988). Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00 ©musée Raymond Lafage

