D’un écrivain voyageur à l’autre: Nicolas Bouvier rencontre Ella Maillart Musée Rath Genève Catégorie d’Évènement: Genève D’un écrivain voyageur à l’autre: Nicolas Bouvier rencontre Ella Maillart Musée Rath Genève, 14 janvier 2024, Genève. D’un écrivain voyageur à l’autre: Nicolas Bouvier rencontre Ella Maillart Dimanche 14 janvier 2024, 13h30 Musée Rath Prix libre, sur réservation Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-14T13:30:00+01:00 – 2024-01-14T14:30:00+01:00

Fin : 2024-01-14T13:30:00+01:00 – 2024-01-14T14:30:00+01:00 Visite à deux voix, avec Isabelle Burkhalter et Samuel Labarthe, en lien avec la pièce L’Usage du monde de Nicolas Bouvier au Théâtre de Carouge Musée Rath Place de Neuve 1, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 33 40 http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/lieux-dexposition/musee-rath/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229156979274 »}] [{« link »: « https://theatredecarouge.ch/spectacle/lusage-du-monde/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-rath/ DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Code postal 1204 Lieu Musée Rath Adresse Place de Neuve 1, 1204 Genève Ville Genève Lieu Ville Musée Rath Genève Latitude 46.2016 Longitude 6.143568 latitude longitude 46.2016;6.143568

Musée Rath Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/