Les Concerts-Devinière Musée Rabelais La Devinière, 23 avril 2023, Seuilly.

Des concerts de petit format acoustique, comme autant de rendez-vous musicaux intimistes programmés chez Rabelais avec la complicité du Petit Faucheux -Scène de Musiques Actuelles à Tours spécialisée en jazz et musiques improvisées..

Dimanche 2023-04-23 à 15:00:00 ; fin : 2023-04-23 16:00:00. EUR.

Musée Rabelais La Devinière

Seuilly 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Small acoustic concerts, like intimate musical meetings programmed at Rabelais with the complicity of the Petit Faucheux -Scène de Musiques Actuelles in Tours specialized in jazz and improvised music.

Pequeños conciertos acústicos, como encuentros musicales íntimos programados en el Rabelais con la complicidad del Petit Faucheux -Scène de Musiques Actuelles de Tours especializada en jazz y música improvisada.

Konzerte im kleinen akustischen Format, wie intime musikalische Treffen, die bei Rabelais in Zusammenarbeit mit dem Petit Faucheux -Scène de Musiques Actuelles in Tours, spezialisiert auf Jazz und improvisierte Musik, programmiert wurden.

Mise à jour le 2023-03-24 par Conseil Départemental 37