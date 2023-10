Visite guidée à la bougie du musée Quesnel-Morinière Musée Quesnel Morinière Coutances, 13 mai 2023, Coutances.

Visite guidée à la bougie du musée Quesnel-Morinière Samedi 13 mai, 19h40, 21h40 Musée Quesnel Morinière Durée 1h.

Installé dans un hôtel particulier des XVIIe et XVIIIe siècles légué à la ville de Coutances en 1850 par un riche bourgeois Jean-Jacques Quesnel-Morinière, le musée a ouvert ses portes en 1874. Le musée Quesnel-Morinière abrite une riche collection de peintures, sculptures, estampes, dessins et céramiques.

Venez découvrir l’hôtel particulier et les collections à la bougie !

– Visite commentée –

Musée Quesnel Morinière 2 rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances Coutances 50200 Manche Normandie 02 33 07 07 88 http://www.ville-coutances.fr/culture/musee.html Abrité dans un hôtel particulier du XVIIe dominant le jardin des plantes, le musée Quesnel-Morinière conserve des collections de peintures,de sculptures, de statues médiévales, ainsi qu’un très bel ensemble de céramiques normandes.

© Musée Quesnel Morinière

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:40:00+02:00 – 2023-05-13T20:40:00+02:00

2023-05-13T21:40:00+02:00 – 2023-05-13T22:40:00+02:00

©ClémenceGuerrier