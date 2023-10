Cet évènement est passé Visite guidée de l’exposition « Macadam Heroes » par l’artiste Cyrill Perrot Musée Quesnel Morinière Coutances Catégories d’Évènement: Coutances

Manche Visite guidée de l’exposition « Macadam Heroes » par l’artiste Cyrill Perrot Musée Quesnel Morinière Coutances, 13 mai 2023, Coutances. Visite guidée de l’exposition « Macadam Heroes » par l’artiste Cyrill Perrot Samedi 13 mai, 18h30, 20h30 Musée Quesnel Morinière Durée 1h. Wonder Woman, Super Man, Hulk vous accueillent au musée sous la forme de grandes fresques. Théâtrales, cinématographiques, les grandes toiles de Cyrill Perrot, sont à découvrir au musée ! Les héros et les héroïnes de Cyrill Perrot nous sont familiers mais les compositions aussi. C’est parce que ces très grands formats qui s’apparentent à des fresques, s’inspirent d’œuvres classiques rentrées dans l’histoire de l’art : le Radeau de la Méduse de Géricault, le Serment des Horaces de David, l’Annonce faite à Marie de Fra Angelico… Au total, sept toiles sont présentées dans l’exposition. Elles plongent le public dans un univers urbain, sombre et inquiétant traité en monochrome d’où ressortent, nos super héros et héroïnes, flambants de couleurs. Ils apparaissent tantôt lanceurs d’alerte d’une planète en danger, tantôt porteurs dérisoires des espoirs de nos contemporains. VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION PAR L’ARTISTE Musée Quesnel Morinière 2 rue Quesnel Morinière, 50200 Coutances Coutances 50200 Manche Normandie 02 33 07 07 88 http://www.ville-coutances.fr/culture/musee.html Abrité dans un hôtel particulier du XVIIe dominant le jardin des plantes, le musée Quesnel-Morinière conserve des collections de peintures,de sculptures, de statues médiévales, ainsi qu’un très bel ensemble de céramiques normandes. © Musée Quesnel Morinière Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00

