Ouverture exceptionnelle du second musée d’ethnographie de Provence musée Provençal Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Ouverture exceptionnelle du second musée d’ethnographie de Provence musée Provençal Marseille, 16 septembre 2023, Marseille. Ouverture exceptionnelle du second musée d’ethnographie de Provence 16 et 17 septembre musée Provençal tarif unique 3€ – sans réservation Visites guidées du musée montrant ses collections mises à l’honneur dans le cadre de la revalorisation muséographique qu’il connaît actuellement

L’église paroissiale Saint-Mathieu de Château, face au musée, sera ouverte au public pour l’occasion musée Provençal 5 Place des Héros 13013 Marseille Marseille 13013 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 @vuedumuséeprovençal Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu musée Provençal Adresse 5 Place des Héros 13013 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville musée Provençal Marseille

musée Provençal Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/