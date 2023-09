GRASSE – Musée Provençal du Costume et du Bijou – Visite guidée par Madame la conservatrice du Musée Musée Provençal du Costume et du Bijou Grasse, 16 septembre 2023, Grasse.

GRASSE – Musée Provençal du Costume et du Bijou – Visite guidée par Madame la conservatrice du Musée Samedi 16 septembre, 15h00 Musée Provençal du Costume et du Bijou avec reservation sur le lien ci-dessous

Decouverte guidée de l’exposition 2023 Païsano avec Madame la conservatrice du musée

Au lendemain de la Révolution française, les particularismes régionaux se renforcent et l’habit provençal, avec ses codes et fonctions sociales spécifiques, connaît son âge d’or. Hommage aux récoltes, à la nature et aux paysans de la fin du XVIIIe au début du XXe siècle, le Musée provençal du costume et du bijou met en scène les tenues paysannes en regard d’œuvres de l’école provençale du XIXe siècle et d’un travail photographique in situ de tableaux vivants, composés à partir de costumes populaires provenant de collections privées. Une démarche tout en écho qui fait sens dans une région où le vêtement traditionnel constitue un élément vivant du patrimoine au XXIe siècle.

Musée Provençal du Costume et du Bijou 2 rue Jean Ossola, 06130 Grasse Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493364465 https://usines-parfum.fragonard.com/musees/le-musee-du-costume/ [{« type »: « link », « value »: « https://usines-parfum.fragonard.com/reservation/?re-product-id=184869 »}] C’est à l’entrée de la vieille ville de Grasse dans un très bel hôtel particulier, ancienne demeure de la marquise de Cabris, sœur de Mirabeau, que se situe le Musée Provençal du Costume et du Bijou. Dans cette noble demeure chargée d’histoire, loin du fracas du tribunal révolutionnaire qui autrefois l’occupât, se déroulent des enfilades de petits salons intimes répartis autour d’une magnifique cage d’escalier et se prêtant fort bien à la flânerie. Le musée abrite aujourd’hui une collection unique par sa qualité et sa diversité de vêtements et bijoux du XVIIIe à la fin du XIXe siècle : jupes, caracos, corsets, droulets, châtelaines, croix, boucles d’oreilles… Véritable pionnier, il est à ce jour l’un des rares établissements consacré exclusivement aux vêtements et parures traditionnels de la Provence des temps passés. parking Vinci « honoré Cresp », puis accès pieton dans le centre-historique de Grasse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:45:00+02:00

@FragonardParfumeur