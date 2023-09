Journée mondiale de la Montagne Musée Promenade Digne-les-Bains, 11 décembre 2023, Digne-les-Bains.

Digne-les-Bains,Alpes-de-Haute-Provence

Lundi 11 décembre / Digne-les-Bains, Facebook.

Quand l’edelweiss et la lavande se rencontrent, reconnaissez-vous les sommets du Géoparc ?.

Musée Promenade Parc Saint-Benoît BP 30 156

Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur



Monday, December 11 / Digne-les-Bains, Facebook.

When edelweiss and lavender meet, do you recognize the Geopark summits?

Lunes 11 de diciembre / Digne-les-Bains, Facebook.

Cuando el edelweiss y la lavanda se encuentran, ¿puedes reconocer las cumbres del Geoparque?

Montag, 11. Dezember / Digne-les-Bains, Facebook.

Wenn Edelweiß und Lavendel sich treffen, erkennen Sie dann die Gipfel des Geoparks?

