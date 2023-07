Ateliers de danse et manipulation en paysage – La Tache Musée Promenade Digne, 17 juillet 2023, Digne.

Ateliers de danse et manipulation en paysage – La Tache 17 – 28 juillet Musée Promenade

Résidence de création-médiation – Projet La Tache, danse et installation à l’échelle du paysage.

Clémentine Chapon plasticienne et Amandine Dorel, danseuse et chorégraphe, sont en résidence du 17 au 28 juillet pour un temps de création et de transmission avec les enfants du centre de loisirs de Digne-les-Bains.

Leur projet, La Tache, questionne la perception du paysage par le prisme des taches qui le composent.

« Si le paysage était une superposition de taches géologiques, sociales, vivantes ?

Si le paysage était une juxtaposition de taches de couleurs, de découpage administratif, d’occupation des espaces naturels, culturels ?

Si les taches étaient des phénomènes observables à différentes échelles, sur des temporalités inégales ? »

Faire se rencontrer les pratiques des arts visuels, de la danse et de la manipulation.

Prendre pour surface de jeu un panorama, créer une interprétation poétique de phénomènes in situ. Concevoir une chorégraphie picturale par la manipulation de plusieurs taches en matière textile. Jouer avec une topographie, une géographie sociale et historique.

Sur dix jours, en résonnance avec la rétrospective Andy Goldworthy qui vient d’ouvrir au Musée Gassendi de Digne, la Tache investit le Parc St Benoît du Musée Promenade – Unesco Géoparc, également à Digne-Les-Bains.

Avec les enfants, activer et installer les surfaces textiles pour entrer en interaction [ou non] avec les oeuvres du parc.

Restitution prévue le jeudi 28 juillet.

Musée Promenade 10 montée Dellacasagrande 04000 Digne les Bains Digne 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-28T09:00:00+02:00 – 2023-07-28T17:00:00+02:00

© C.Chapon