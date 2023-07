Visite guidée Musée privé Drevant Catégories d’Évènement: Cher

Drevant Visite guidée Musée privé Drevant, 16 septembre 2023, Drevant. Visite guidée 16 et 17 septembre Musée privé Commentaire sur le gallo-romain et explications de la présence des Romains dans le Cher aprés l’attaque d’Avaricum par Jules César et occupation de la Gaule. Musée privé 5 rue de l’Ecole, 18200 Drevant Drevant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 06 81 71 38 14 http://wwdrevantlagoutte.net Vicus gallo-romain avec un théâtre, un sanctuaire et des thermes. parking de la salle des fetes à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 cap drevant la-groutte Détails Catégories d’Évènement: Cher, Drevant Autres Lieu Musée privé Adresse 5 rue de l'Ecole, 18200 Drevant Ville Drevant Departement Cher Age min 7 Age max 90 Lieu Ville Musée privé Drevant

Musée privé Drevant Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/drevant/