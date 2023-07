Visite guidée musicale : « Le Monde s’invite au Prieuré » Musée-prieuré Mimizan, 16 septembre 2023, Mimizan.

Gratuit. Sur inscription. Nombre de places limité à 20 personnes par visite.

Participez à une visite commentée du portail de Mimizan suivie « d’une invitation au voyage » avec le groupe Sou-Ko à l’intérieur du clocher-porche.

Musée-prieuré 39 rue de l’abbaye, 40200 Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 09 00 61 http://musee.mimizan.com [{« type »: « email », « value »: « musee@mimizan.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 58 09 00 61 »}] Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial au titre du bien « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses polychromies et possède une des plus vieilles représentations françaises de l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

