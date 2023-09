Conférence : « Quoi de neuf au Moyen Âge dans les Landes ? » Musée-prieuré Mimizan, 15 septembre 2023, Mimizan.

Conférence : « Quoi de neuf au Moyen Âge dans les Landes ? » Vendredi 15 septembre, 18h30 Musée-prieuré Gratuit. Entrée libre. Dans la limite des places disponibles.

Les fouilles menées à Mimizan en 2022 ont été réalisées par le bureau d’études archéologiques ÉVEHA sous la responsabilité de Claire Pesenti dans le cadre du projet d’aménagement et d’une résidence de services adaptée (Les jardins de Maylis).

À proximité de l’église prieurale Sainte-Marie, les investigations archéologiques ont permis de mettre au jour des vestiges allant de l’Antiquité à nos jours. Les études du mobilier ainsi que les données récoltées se poursuivent actuellement et seront partagées.

Renseignements : 05 58 09 00 61.

Musée-prieuré 39 rue de l’abbaye, 40200 Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 09 00 61. http://musee.mimizan.com Le clocher-porche de l’église Sainte-Marie-de-Mimizan est le dernier vestige d’un important prieuré bénédictin du XIIe siècle. Derrière les murs en brique de ce monument, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial au titre du bien « Les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France », se cache l’un des plus beaux portails sculptés du sud-ouest de la France. Réalisé au début du XIIIe siècle, ce joyau de l’art médiéval a conservé ses polychromies et possède l’une des plus anciennes représentations françaises de l’apôtre Jacques le Majeur. Le clocher-porche abrite également des peintures murales datées du XVe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

2023-09-15T18:30:00+02:00 – 2023-09-15T20:00:00+02:00

©Visuel : T. Dimetto & Supernice 2023 – Conception-impression : Dpt40 – Mise en page : – 08/2023