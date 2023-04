Une Nuit de Poésie Musée – prieuré Mimizan Catégories d’évènement: Landes

Une Nuit de Poésie Musée – prieuré, 13 mai 2023, Mimizan. Une Nuit de Poésie Samedi 13 mai, 17h00, 18h00, 19h00, 20h00 Musée – prieuré Réservations obligatoires en raison du nombre de places limitées « Une Nuit de Poésie » A l’occasion de la Nuit des Musées, le Musée-Prieuré organise une visite commentée suivi d’une animation musicale avec l’ensemble Vega à l’intérieur du clocher-porche : de Debussy à John Williams en passant par Einaudi …. Musée – prieuré 39 rue de l’Abbaye, 40200 Mimizan Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine http://musee.mimizan.com [{« type »: « phone », « value »: « 0558090061 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@mimizan.com »}] Les visites proposent la découverte d’un espace muséographique sur l’histoire du prieuré, ainsi qu’une présentation virtuelle de ce dernier accompagnée d’un diaporama détaillant un portail sculpté polychrome du début du XIIIe siècle ainsi que des peintures murales du XVe siècle présents dans le clocher-poche, vestige de l’ancien prieuré bénédictin. (Monument inscrit sur la liste du patrimoine mondial au titre du Bien « Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle en France »). © Musée – prieuré Réservation obligatoire : 18 pers max / visites en raison des mesures de protection du bâtiment. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T17:00:00+02:00 – 2023-05-13T18:00:00+02:00

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

