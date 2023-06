Visite guidée sur la Préhistoire à Sers Musée Préhisto-Sers Sers, 16 septembre 2023, Sers.

Visite guidée sur la Préhistoire à Sers Samedi 16 septembre, 14h30 Musée Préhisto-Sers 3 € : musée Préhisto-Sers et Roc de Sers. 3 € : conférence. Entrée libre.

Au détour d’un petit chemin, sur la route de Sers direction Rougnac, faites un saut dans le temps pour vous plonger plus de vingt mille ans en arrière et découvrir le travail d’artistes des chasseurs-collecteurs solutréens, qui avaient posé leurs lances, propulseurs et sagaies pour sculpter des animaux réels ou imaginaires sur une paroi rocheuse.

Particpez à une visite guidée du musée Préhisto-Sers, puis partez à l’aventure en voiture pour une visite commentée du Roc-de-Sers. Votre voyage se terminera dans la salle des fêtes derrière la mairie pour une conférence à 17h. Les trois intervenants dédicaceront leur dernière publication en vente sur place.

Musée Préhisto-Sers 588 rue Montalembert, 16410 Sers Sers 16410 Charente Nouvelle-Aquitaine 05 45 24 92 91 Ce petit musée, réalisé par des bénévoles passionnés, mais non scientifiques, vous relate l’histoire de la Préhistoire et expose des copies de la Préhistoire.

Venez découvrir des copies de fossiles de dinosaures, de reptiles volants, de reptiles marins, de crânes des premiers primates, ceux d’australopithèques et autres du genre homo, depuis habilis jusqu’aux magdaléniens. Sans oublier les outils de chacun, leurs vénus sculptées dans l’ivoire (copies en résine) ou dans de la craie, leurs armes, leurs propulseurs et leurs foènes, leurs bâtons de commandement, leurs peintures, les sculptures et plaquettes gravées solutréennes, etc.

Les animaux grandeur nature, comme les mustélidés, le vélociraptor, le renne, le loup, le renard polaire et le renard roux, l’ourse brune, des oiseaux, les crânes d’ours des cavernes et de tigre à dents de sabre, y sont exposés en même temps que les outils et permettent d’apprécier l’environnement animal de chaque espèce humaine. Parkings place de la forge.

