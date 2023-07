Musée Poterie & forêt Musée Poterie & Forêt Nibelle Catégories d’Évènement: Loiret

Nibelle Musée Poterie & forêt Musée Poterie & Forêt Nibelle, 16 septembre 2023, Nibelle. Musée Poterie & forêt 16 et 17 septembre Musée Poterie & Forêt Tarif : 4€ | Gratuit pour – de 18 ans Ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020. Le village de Nibelle a développé pendant des siècles deux activités principales liées à son environnement géographique :

– une activité potière : la première salle présente toute la chaîne opératoire relative à la fabrication d’un objet en céramique.

– une activité forestière : les anciens métiers du bois et de la forêt sont présentés dans une seconde salle. Musée Poterie & Forêt 44 bis rue Saint-Sauveur, 45340 Nibelle Nibelle 45340 La Guette Loiret Centre-Val de Loire 06 70 40 90 48 Anciennement Musée Saint-Sauveur, ce musée a été entièrement rénové en 2019-2020.

Le village de Nibelle a développé pendant des siècles deux activités principales liées à son environnement géographique : – une activité potière ; la première salle présente toute la chaîne opératoire relative à la fabrication d’un objet en céramique.

– une activité forestière ; les anciens métiers du bois et de la forêt sont présentés dans une seconde salle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 Bruno Lagarde Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Nibelle Autres Lieu Musée Poterie & Forêt Adresse 44 bis rue Saint-Sauveur, 45340 Nibelle Ville Nibelle Departement Loiret Lieu Ville Musée Poterie & Forêt Nibelle

Musée Poterie & Forêt Nibelle Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nibelle/