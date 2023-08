Le port de Dunkerque Musée portuaire Dunkerque, 16 septembre 2023, Dunkerque.

Le port de Dunkerque 16 et 17 septembre Musée portuaire sur réservation

Samedi et dimanche à 14h

Visite commentée

Durée : 2 heures 30

Profitez d’une visite exclusive, en bus, sur le territoire portuaire de Dunkerque. Accompagné(e) par un ancien portuaire, embarquez au cœur des activités du port ! Moment unique garanti ! A l’issue de cette visite, vous pourrez expérimenter l’outil de réalité virtuelle du Port Center permettant de survoler le port pour une immersion totale. Nous vous proposons également une visite guidée de l’espace d’exposition du Dunkerque Port Center.

Tout public

Sur réservation obligatoire avant le 13 septembre

L’exposition est visible samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h

Tarif : 6€ adultes ; 3 € enfants

Musée portuaire 9 quai de la Citadelle – 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 63 33 39 http://www.museeportuaire.com 1 MUSÉE, 3 BATEAUX, 1 PHARE : 1 000 ÉMOTIONS Le Musée portuaire c'est 1 600 m2 d'expositions, 4 siècles d'histoire, 500 oeuvres (maquettes, vidéos, tableaux…) et 5 lieux à visiter : le Musée, les trois bateaux et le phare du Risban… Autant de points de départ pour toutes vos aventures !

Dunkerque port center