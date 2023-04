Découverte nocturne au Musée maritime et portuaire Musée portuaire de Dunkerque Dunkerque Catégories d’évènement: Dunkerque

Découverte nocturne au Musée maritime et portuaire Musée portuaire de Dunkerque, 13 mai 2023, Dunkerque. Découverte nocturne au Musée maritime et portuaire 13 et 14 mai Musée portuaire de Dunkerque Entrée libre Une envie de découvertes ? De 20h à 01h, voguez sur les flots chargés d’histoire des différents sites du Musée maritime et portuaire !

Que ce soit la collection permanente du musée vous présentant quatre siècles d’évolution de la ville, la péniche Guilde et son exposition sur l’univers de la batellerie, le bateau-feu Sandettié, gardien de la sécurité des marins en pleine mer, le voilier-école Duchesse Anne, formidable témoin des grands voiliers du début du XXe siècle ou encore le phare du Risban avec son panorama à 60 mètres de hauteur … courtes seront les heures vous permettant de découvrir ce formidable patrimoine !

Prudence également pendant cette soirée car le musée et le voilier se feront aborder par un équipage corsaire : combats au sabre, déambulations et autres interventions scéniques sauront vous rendre cette soirée inoubliable. Musée portuaire de Dunkerque 9 quai de la Citadelle, 59140 Dunkerque Dunkerque 59140 Nord Hauts-de-France 03 28 63 33 39 http://www.museeportuaire.fr Le Musée portuaire présente des expositions permanentes et temporaires sur l'histoire du port de Dunkerque et du monde de la navigation. Il est complété par une collection de bateaux ouverts au public.

2023-05-13T20:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:59:00+02:00

2023-05-14T00:00:00+02:00 – 2023-05-14T01:00:00+02:00 ©Christian Ledez

