### Musée : Tout le week-end, présentation de costumes du 1er empire à l’Hôtel de ville dans le cadre du bicentenaire de la mort de Napoléon.

entrée et visite libre, sans reservation

exposition de costumes empire Place du Général de Gaulle Lectoure place du général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure Gers

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

