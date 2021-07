Musée Place du Général de Gaulle Lectoure, 18 septembre 2021, Lectoure.

### Musée : Samedi et Dimanche, visite libre et gratuite du musée archéologique et des 3 salles (Pharmacie XIXe, Amiral Boué de Lapeyrère et Maréchal Jean Lannes). Le Musée archéologique de Lectoure est installé dans l’actuelle mairie ancien évêché vendu en tant que bien national en 1792. Samedi et dimanche : 10h-12h/14h-18h.

entrée et visite libre, sans reservation

Visite du musée et des 3 salles

Place du Général de Gaulle Lectoure place du général de Gaulle, 32700 Lectoure Lectoure Gers



