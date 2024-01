MAMIE LUGER MUSEE PIERRE NOEL St Die Des Vosges, mardi 26 mars 2024.

Centenaire, féministe et tueuse en série.Six heures du matin : Berthe, cent deux ans, canarde l’escouade de flics qui a pris d’assaut sa chaumière auvergnate.Huit heures : le capitaine de police Ventura entame la garde à vue la plus ahurissante de sa carrière. La grand-mère au Lüger vide son sac, et le récit de sa vie est un feu d’artifice. Il y est questiond meurtriers en cavale, de Veuve Noire et de nazi enterré dans sa cave. Alors… Aveux, confession ou régalement de comptes ?

Tarif : 6.00 – 12.00 euros.

Début : 2024-03-26 à 20:00

MUSEE PIERRE NOEL 13 RUE ST CHARLES 88100 St Die Des Vosges 88