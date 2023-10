Contes et Kamishibai Musée Pierre-Noël Saint-Dié-des-Vosges, 13 mai 2023, Saint-Dié-des-Vosges.

Contes et Kamishibai Samedi 13 mai, 20h30 Musée Pierre-Noël Dès 6 ans, entrée libre

Il était une fois … le Japon : contes et Kamishibai.

Musée Pierre-Noël Place Georges Trimouille, 88100 Saint-dié-des-Vosges Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est 0329516035 https://www.ca-saintdie.fr/decouvrir/musee-pierre-noel https://www.facebook.com/museepierrenoel Le Musée Pierre-Noël s’offre une nouvelle jeunesse !

Venez découvrir des espaces aérés et lumineux qui font la part belle aux années d’après-guerre avec un focus sur l’œuvre de deux grands Hommes : Le Corbusier et Jean Prouvé qui ont marqué l’architecture de la ville. Vous découvrirez également le fonds de Claire et Yvan Goll –figures du Surréalisme- ainsi que l’abstraction des années 50 au travers des œuvres de Zao Wouki, Bazaine, Manessier, Fernand Léger, Pierre Didier …

Un musée d’art mais aussi d’histoire !

De l’archéologie aux arts décoratifs en passant par le militaria et les traditions populaires, revivez les grandes périodes de la vie déodatienne rendue célèbre par ses personnages comme Jules Ferry.

Et pour les plus petits, suivez notre mascotte Mupino à travers notre collection d’animaux issus de la faune vosgienne ! accès handicapé

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T20:30:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

©Musée Pierre-Noël