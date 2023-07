Exposition au musée Pierre Andrès: Mireï Esnol Musée Pierre Andrès Villesèque, 1 août 2023, Villesèque.

Villesèque,Lot

Le Musée Pierre Andrès recevra du 1er au 15 août, l’artiste Mireï Esnol.

Après des études à Albi et Toulouse, Mireï Esnol se consacre à son art à plein-temps à partir de 1992. Dans son chemin « introuvable » elle se hasarde dans diverses techniques, dessins, gouache, etc. Puis de nouveaux outils de création apparaissent comme le papier en matière première, et non plus comme support. Les ciseaux et la colle opèrent et l’assistent dans ses inventions plastiques.

« Je voudrais que rien ne vienne troubler ce muet tête à tête avec mes papiers… Ni la couleur, ni l’effet, ni la variété.

Je voudrais que la variation, infime, obstinée, dans la durée, soit le thème, soit le travail même. »

Rien ne m’est trop petit, mais je l’aime et l’enlumine… (R.M. Rilke)

Depuis 2008, Mireï poursuit ce travail et le présente dans diverses expositions.

Une sélection de ces œuvres sera présentée dans le Musée Singulier Pierre Andrès du 1er au 15 août, à Villesèque tous les jours de 15 h à 19 h, et sur rendez-vous jusqu’au 30 août..

2023-08-01 15:00:00 fin : 2023-08-15 19:00:00. 3 EUR.

Musée Pierre Andrès

Villesèque 46090 Lot Occitanie



The Musée Pierre Andrès will welcome artist Mireï Esnol from August 1 to 15.

After studying in Albi and Toulouse, Mireï Esnol began devoting herself full-time to her art in 1992. On her « untraceable » path, she ventured into a variety of techniques, including drawing and gouache. Then new creative tools appeared, such as paper as a raw material rather than a support. Scissors and glue came into play, assisting her in her plastic inventions.

« I’d like nothing to disturb this silent tête-à-tête with my papers? Neither color, nor effect, nor variety.

I’d like the tiny, obstinate variation over time to be the theme, to be the work itself… »

Nothing is too small for me, but I love it and illuminate it… (R.M. Rilke)

Since 2008, Mireï has been pursuing this work and presenting it in various exhibitions.

A selection of these works will be on show in the Musée Singulier Pierre Andrès from August 1 to 15, in Villesèque every day from 3 pm to 7 pm, and by appointment until August 30.

El museo Pierre Andrès acoge del 1 al 15 de agosto a la artista Mireï Esnol.

Tras estudiar en Albi y Toulouse, Mireï Esnol comenzó a dedicarse a su arte a tiempo completo en 1992. En su camino « irrastreable », se adentró en diversas técnicas: dibujo, gouache, etc. Luego aparecieron nuevas herramientas creativas, como la pintura al óleo. Entonces aparecieron nuevas herramientas creativas, como el papel como materia prima y no como soporte. Las tijeras y el pegamento le ayudaron en sus invenciones plásticas.

« Me gustaría que nada perturbara este tête à tête silencioso con mis papeles? Ni color, ni efecto, ni variedad.

Quisiera que la variación minuciosa y obstinada a lo largo del tiempo fuera el tema, la obra misma… »

Nada es demasiado pequeño para mí, pero lo amo y lo ilumino… (R.M. Rilke)

Desde 2008, Mireï prosigue este trabajo y lo presenta en diversas exposiciones.

Una selección de estas obras estará expuesta en el Musée Singulier Pierre Andrès del 1 al 15 de agosto, en Villesèque todos los días de 15:00 a 19:00, y con cita previa hasta el 30 de agosto.

Das Museum Pierre Andrès empfängt vom 1. bis zum 15. August die Künstlerin Mireï Esnol.

Nach ihrem Studium in Albi und Toulouse widmet sich Mireï Esnol seit 1992 vollzeitlich ihrer Kunst. Auf ihrem « ?unauffindbaren? » Weg wagt sie sich an verschiedene Techniken, Zeichnungen, Gouache, etc. Dann tauchen neue kreative Werkzeuge auf, wie Papier als Rohstoff und nicht mehr als Trägermaterial. Schere und Klebstoff helfen ihr bei ihren plastischen Erfindungen.

« Ich möchte, dass nichts dieses stumme Tête-à-Tête mit meinen Papieren stört Weder die Farbe, noch der Effekt, noch die Vielfalt.

Ich möchte, dass die Variation, winzig, hartnäckig, in der Dauer, das Thema, die Arbeit selbst ist… »

Nichts ist mir zu klein, aber ich liebe es und beleuchte es… (R.M. Rilke)

Seit 2008 setzt Mireï diese Arbeit fort und präsentiert sie in verschiedenen Ausstellungen.

Eine Auswahl dieser Werke wird vom 1. bis 15. August im Musée Singulier Pierre Andrès in Villesèque täglich von 15 bis 19 Uhr und bis zum 30. August nach Vereinbarung ausgestellt.

